Già prenotato il primo Class da 44 metri a Viareggio: Benetti annuncia vendita

Benetti annuncia la vendita della prima unità di Class 44m, yacht in vetroresina che, con i suoi 44 metri di lunghezza e una stazza lorda di 470 tonnellate, è l’ammiraglia della linea Class. Gli esterni e gli interni sono di Giorgio M.Cassetta. Venduto in collaborazione con Northrop & Johnson, la consegna dello yacht è prevista per febbraio 2025. Gli ingegneri, progettisti e designer di Benetti svilupperanno su richiesta del cliente un layout a sei cabine per 12 ospiti. Lo yacht avrà la piscina a prua con sedute e lettini che creano lo spazio ideale per ammirare panorami senza ostacoli alla vista. Mentre il Sun Deck è altrettanto imponente con i suoi 102 mq di spazio di intrattenimento che l’armatore potrà destinare a suo piacimento". L’imbarcazione è realizzata secondo i più elevati standard costruttivi dei cantieri Benetti con soluzioni avanzate per garantire la massima silenziosità di bordo sia in navigazione che in rada: "Eravamo talmente consapevoli di avere un progetto unico e speciale fra le mani che siamo riusciti a far sognare i nostri futuri armatori al punto tale da acquistarlo ancora prima che Giorgio Cassetta", commenta Sebastiano Fanizza, direttore vendite di Benetti.