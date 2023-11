"Già 77 procedure. Ce n’è una del 2013"

Antonio Capacchione, presidente Sib Confcommercio, ricorda che "la procedura di infrazione avviata il 3 dicembre 2020 riguarda tutti coloro che operano su suolo demaniale e pubblico: ristoranti, campeggi, chioschi bar e alberghi. Cioè il segmento più importante del turismo italiano. Ma il termine di 60 giorni per l’eventuale recepimento delle indicazioni della Commissione europea non è tassativo, così come non è scontato il suo ricorso alla Corte di giustizia. Al momento a carico del nostro Paese sono pendenti 77 procedure di infrazioni con 18 pareri motivati: il più ‘vecchio, sull’Ilva di Taranto, risale al 2013".