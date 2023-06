Ghiselli pluridelegato Seguirà la partecipazione "Ho spirito di servizio"

E’ il consigliere che vanta il record personale di deleghe. Enrico Ghiselli – che già segue settori di ’peso’ come lavori pubblici, ambiente, ecologia, edilizia pubblica, partecipate – adesso infatti si occuperà pure di partecipazione e condivisione dei programmi. Nei giorni scorsi il sindaco Bruno Murzi ha infatti firmato il decreto di integrazione dell’incarico al consigliere che da sempre, del resto (anche ai tempi in cui era presidente dell’allora Forum) ha fatto della partecipazione il proprio cavallo di battaglia. Ma riguardo l’impegnativa mole di deleghe, a fronte del ruolo da consigliere, Ghiselli risponde laconico: "Lo faccio per spirito di servizio per la comunità; non sono io che decido se essere assessore o consigliere. Mi è stato proposto questo ulteriore incarico e lo accetto".

"Sono molto soddisfatto – evidenzia il pluridelegato – il primo impegno riguarderà il bilancio partecipativo era nel nostro programma elettorale: infatti nel 2018 e 2019 abbiamo promosso incontri nelle frazioni stilando un elenco dei suggerimenti dei cittadini. Poi la pandemia ha imposto uno stop e riprenderemo quel percorso per ascoltare le sollecitazioni della gente per tradurle, se possibile, in atti amministrativi. Abbiamo un programma di mandato da seguire ma ci possono essere nuovi interessi e ascoltare è diritto-dovere di chi amministra la cosa pubblica". In ballo ci sono circa 500mila euro che i cittadino dovranno decidere a quale opera destinare: nell’ultimo referendum fu infatti scelto di impegnare la somma per la realizzazione della terza vasca del depuratore consortile. "Anche stavolta – conclude Ghiselli – ascolteremo le richieste per una o più opere pubbliche che potranno essere compiute con tale cifra".

La nuova delega a Ghiselli è accolta con entusiasmo dal gruppo dei paesani che si è costituito dai periodici incontri al bar Pretino in Vaiana. "Prendiamo atto con soddisfazione della svolta dell’amministrazione comunale – evidenzia il gruppo – in tema di partecipazione annunciata dall’incaricato Enrico Ghiselli durante la riunione dei paesani tenutasi lo scorso mercoledì. La disponibilità ad iniziare un percorso di partecipazione su temi e problemi del paese ci è molto gradita e cercheremo di sfruttare al meglio questa opportunità con l’obiettivo di capire quale sia il progetto di paese maggiormente condiviso dai cittadini. Fiduciosi in un proficuo lavoro di informazione, di ricerca e di partecipazione rimaniamo in attesa degli interventi preliminari per, utilizzando le parole del nostro sindaco, “poter realizzare una nuova governance che renda Forte dei Marmi un comune partecipato“".

Francesca Navari