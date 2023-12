Gestione piscina comunale. Dettate le linee guida. Tutela a disabili e giovani

Stabilite dalla giunta Barsotti le linee di indirizzo per la piscina comunale Giovanni Frati in vista del bando di gara per la gestione dell’impianto. Tra i punti cardini il riconoscimento delle attività motorie a favore dei disabili e degli adolescenti e preadolescenti come attività sportive ricreative e sociali di primario interesse pubblico, dovranno inoltre essere garantite, a titolo gratuito, le attività per le scuole materne, primarie e medie durante la mattina per promuovere l’apprendimento di base del nuoto.

"Le tariffe saranno vagliate dall’amministrazione e non sarà possibile la sub-concessione dei servizi di gestione dell’impianto a terzi – spiega l’assessore allo sport Stefano Natali –. La durata massima della convenzione dovrà essere di 5 anni rinnovabili per altri 4 anni, tutte le utenze dovranno essere a carico del concessionario". A cui spetteranno "gli introiti dell’impianto fotovoltaico la cui gestione e manutenzione sarà a carico dello stesso. Nessun contributo del Comune – conclude Natali – sarà erogato a sostegno della gestione della piscina".

La nuova gestione prenderà il via al termine dell’intervento di rigenerazione della piscina con la ristrutturazione e l’ampliamento finalizzato all’accessibilità, all’inclusione e allo sviluppo delle attività del nuoto paralimpico. "Come amministrazione – conclude la sindaca Simona Barsotti – anche in queste linee guida mettimo, come sempre, al centro le persone in difficoltà ed i loro bisogni. Per noi è un grande orgoglio lasciare alla comunità una piscina accessibile a tutti e fruibile da tutti".