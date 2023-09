Geopark, cartellino verde. Il consiglio dell’Unesco ha riconfermato lo status

Il Parco delle Apuane ha superato ancora una volta l’esame Unesco e si è riconfermato "Unesco Global Geopark". La proclamazione è avvenuta a Marrakech, in Marocco, proprio nei giorni del violento terremoto che ha scosso il Paese. Durante il secondo giorno della conferenza dei Geoparchi, il sisma di magnitudo 6.8 ha colto di sorpresa le delegazioni intervenute ai lavori, tra cui quella del Parco delle Alpi Apuane presente nell’area colpita. "L’Ente Parco si unisce alla solidarietà al Marocco – si legge in una nota – assieme a tutti gli altri membri della Rete globale ed europea dei Geoparchi. Eventi come questi ci ricordano quanto la prevenzione e l’educazione sui rischi dei disastri naturali siano assolutamente necessari e cruciali per formare una popolazione preparata al rischio. Il ruolo e l’impegno dei Geoparchi, compreso il nostro, è proprio valorizzare le caratteristiche geologiche di un territorio, anche attraverso l’educazione delle sue comunità locali sui pericoli e i modi per proteggersi".

Passando all’aspetto positivo della vicenda, l’Unesco ha dato il cartellino verde alla conferma del "Global Geopark". L’iter è partito alla fine di giugno: dal 26 al 30, lo staff del Geoparco ha accompagnato la delegazione di valutatori, composta dagli esperti Goran Pavic e Guillem Puras Castils, e ha presentato loro il territorio, le realtà locali e le ricerche scientifiche svolte nel suo territorio. Nel corso delle quattro giornate, i valutatori hanno verificato che il Geoparco rispettasse tutti i requisiti necessari per conservare il prestigioso riconoscimento. Lo status è concesso per un periodo di quattro anni, al termine del quale ogni Geoparco è sottoposto a un processo di rivalutazione volto a verificare la corretta funzionalità e il mantenimento di un elevato standard di qualità gestionale.

Ruolo dei Geoparchi è promuovere lo sviluppo del patrimonio ambientale e culturale, oltre ad accrescere la conoscenza in merito a sostenibilità delle risorse, riduzione dell’impatto dei disastri naturali e mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici: proprio in quest’ottica il Geoparco, assieme al Cnr e all’Ingv di Pisa, organizzerà il 10 ottobre la prima elezione di educazione al rischio e alle tecniche di divulgazione per la consapevolezza delle popolazioni locali. Le lezioni sono aperte a chiunque sia interessato, alle guide escursionistiche e ambientali e si svolgeranno in occasione della Giornata internazionale per la riduzione dei rischi e dei disastri naturali, in programma il prossimo 13 ottobre.

RedViar