"Genovesi vada al Tar". La dura replica di Spina

"Il segretario comunale non ha fatto altro che rispondere alle richieste di Genovesi con una disquisizione sui rapporti fra Comune e Pio Campana, sulla natura giuridica dei quali non ci troviamo d’accordo". Intervento deciso del presidente del Pio Campana, Daniele Spina, dopo il ’verdetto’ del segretario comunale che ha ritenuto opportuno che l’istituto consentisse l’accesso agli atti sulla vicenda di Palazzo Raffaelli. "Lo stesso consigliere Genovesi – sostitene Spina – non dice di aver ricevuto dall’amministrazione del Pio gli atti che ha richiesto. E non dice neppure che ad essergli negati sono soltanto alcuni documenti che non sono “atti” del Pio. Tali lettere sono a tutti gli effetti “atti detenuti” non “formati” dalla amministrazione del Pio e vanno, eventualmente, richieste agli enti che le hanno “formate” e non alla riservatezza del sottoscritto. Se Genovesi ritiene che ci sia stata mancanza di trasparenza, si rivolga al Tar. Se vuole farsi pubblicità continui a scrivere ma la smetta con insinuazioni offensive".