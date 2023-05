Genitori e figli in piazza "Mettete giù le mani dalle nostre scuole Basta coi tagli lineari"

Sulla strada di Giacomo Puccini. Dalla sua Villa, sul Belvedere, attraverso il suo viale, fino alle scuole che portano il nome del Maestro della lirica. A Torre del Lago ieri si è sollevato il coro di protesta contro la soppressione dell’indirizzo musicale nel comprensivo “Gragnani“, che colpisce anche le scuole “Viani“ di Viareggio, e a cui si aggiunge il taglio di una sezione della scuola dell’infanzia “Borgo 1“ della frazione. E così alunni, docenti, personale Ata, famiglie – oltre 500 persone – hanno attraversato i luoghi dedicati al compositore, compatti dietro allo striscione: "Dove c’è musica non può esserci niente di cattivo" di Cervantes.

"Dopo aver atteso e sperato inutilmente che il buon senso e il bene degli alunni e delle alunne prevalesse sulle fredde ragioni burocratiche legate ai pesanti tagli di organico – spiega il Comitato in difesa dell’Indirizzo Musicale e della scuola dell’Infanzia di Torre del Lago– , abbiamo deciso di farci sentire". A modo loro, con un concerto. "Oltre ad un alto valore formativo, nel nostro territorio così legato a Puccini, la musica ha un ruolo fondamentale e un carattere identitario: riteniamo che in un bacino di utenza numericamente limitato come il nostro non si possa pensare di attuare tagli in base ad una norma che viene applicata, per esempio, in centro a Roma". Il Comitato chiede inoltre un ripensamento per la situazione della scuola dell’infanzia, "Nove sezioni non bastano – prosegue –; ne serve una in più per accogliere tutti i bambini che hanno fatto richiesta. Poiché i numeri per fare la decima sezione ci sono (anche secondo la normativa), ci chiediamo perché non sia stata attivata, negando di fatto l’accesso alla scuola dell’infanzia a tutti coloro che la richiedono. La scuola è un diritto, e vorremo, per tutti la possibilità di mandare i bambini nella scuola del loro quartiere, vicino a casa, per evitare di doverli portare altrove, con mezzi propri, in assenza del servizio scuolabus". Anche il Pd di Viareggio ha partecipato alla manifestazione: "Non sono accettabili tagli di classi e organici nelle nostre scuole a danno dei ragazzi che sempre più rischiano di trovarsi in “classi pollaio“. La destra che governa – aggiungono i democratici – dimostra la sua faccia feroce contro la scuola pubblica penalizzandola ulteriormente".