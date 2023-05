Genitori contro i tagli "Disattese le promesse"

Avevano iscritto i propri figli per consentire loro di potenziare l’apprendimento della lingua inglese, ma l’aspettativa è durata pochissimo. La quarta sezione delle medie “Sforzi“ di Massarosa non vedrà infatti la luce in occasione dell’anno scolastico 2023-2024. Decisione che ha scatenato la rivolta dei genitori che hanno iscritto i figli in prima, i quali ora temono il rischio di classi pollaio. "I nostri figli – scrivono – con il supporto di noi genitori e degli insegnanti hanno coscientemente scelto un indirizzo proposto nel piano dell’offerta formativa. Il progetto della continuità, che ha lo scopo di salvaguardare l’identità personale dell’alunno nel nuovo contesto scolastico, sostenere la motivazione all’apprendimento e promuovere il successo formativo, ha portato a una scelta ben precisa che viene però disattesa adducendo la giustificazione di una carenza numerica".

I genitori, al contrario, sostengono che i 73 iscritti sarebbero sufficienti a garantire la permanenza della quarta sezione in virtù del numero minimo per formare una classe, come indicato dal Dpr n.81 del 2009. "Il numero delle iscrizioni e il mantenimento della quarta sezione – prosegue la lettera – contribuisce inoltre ad innalzare la qualità anche delle altre classi prime le quali, altrimenti, si troverebbero sovraffollate con tutti gli aspetti negativi che questo comporta. Non solo: molti ragazzi che avevano optato per l’inglese potenziato si sono trovati privati anche della possibilità di essere inseriti nell’indirizzo musicale trasversale che l’istituto aveva tentato di richiedere per un ulteriore arricchimento dell’offerta formativa". Considerazioni che portano le famiglie a chiedere che l’assetto dell’istituto venga mantenuto così com’è: "La nostra scuola è stata colpita da una mentalità ragionieristica che identifica gli alunni nei soli numeri ed è disposta a togliere e impoverire anziché offrire qualcosa in più per la crescita dei nostri ragazzi. Significa anche depauperare il territorio – concludono – in quanto le famiglie sposteranno i figli altrove nella speranza di trovare quello ci stanno togliendo. Chiederemo il supporto delle altre famiglie in quanto siamo convinti che le classi numerose non siano qualitativamente valide. Non chiediamo altre sezioni o servizi in più, bensì che venga rispettata la scelta dei nostri figli visto che i numeri minimi ci sono".