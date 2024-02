Gemignani (Cgc) squalificato per tre turni

VIAREGGIO

Primi provvedimenti della giustizia sportiva relativi all’incontro Cgc Viareggio-Sarzana, valevole per l’ottava giornata del campionato di serie A2 girone B, sospeso al termine del primo tempo, con i bianconeri in vantaggio per 6-2, e non ripreso dopo quanto avvenuto negli spogliatoi. Il giudice sportivo nazionale hockey pista, Gregorio Stanizzi, ha squalificato per tre giornate, oltre a 200 euro di multa, l’atleta del Cgc Andrea Gemignani "per condotta antisportiva e in particolare per aver colpito con un pugno in faccia un giocatore avversario"; sospensione di venti giorni da ogni carica e incarico e 100 euro di ammenda per il dirigente bianconero Renzo Pardini "per condotta antisportiva, per essere intenzionalmente al termine della gara entrato nello spogliatoio degli arbitri ad insultare il direttore di gara con ripetute offese". Per quanto riguarda la partita, questa non è ovviamente stata omologata, non essendosi conclusa. Il Giudice ha deliberato quanto segue: "Si trasmette l’intero fascicolo al procuratore federale per eventuali valutazioni". Tre sono le possibili soluzioni: assegnazione della partita persa a tavolino al Cgc (con eventuale punto di penalizzazione); ripetizione della stessa; prosecuzione della stessa con la disputa del solo secondo tempo ripartendo dal risultato acquisito in pista nei primi 25’.