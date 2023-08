Gemellaggio europeo Ragazzi in visita da Teià

Si è concretizzato il protocollo d’intesa tra i comuni gemellati di Massarosa e Teià per scambi culturali tra studenti. In questi giorni una delegazione di giovani tra i 14 e i 18 anni provenienti dal comune della Catalogna, che li ha selezionati con un progetto sull’Unione Europea, è in visita a Massarosa. Ad accompagnare i ragazzi la vice sindaca di Teia Erica Busto Navarro, accolta dal consigliere delegato ai gemellaggi Fabio Longaron che ha guidato gli studenti alla scoperta delle eccellenza del territorio. Dalle colline al lago, dai sentieri naturalistici a quelli culturali con visite anche a Lucca, Pisa, Cinque Terre ed Alpi Apuane.

"Un’esperienza molto interessante di scambio non solo culturale ma anche umano e sociale – commenta Longaron – con l’obiettivo di un’educazione interculturale all’ambiente, alla sostenibilità e alla solidarietà. Ringrazio tutte le associazioni del territorio che come sempre sono state presenti a totale sostegno dell’iniziativa per il vitto, l’alloggio e gli spostamenti. Lavoriamo per costruire la progettualità che nel futuro porterà studenti massarosesi in Catalogna per proseguire le potenzialità di questo protocollo".

Soddisfatta la sindaca Simona Barsotti: "Facciamo conoscere il nostro territorio e soprattutto il valore dell’accoglienza dimostrato dai tanti volontari che si sono adoperati per gestire anche i minimi dettagli – commenta – e stesso tempo contribuiamo alla crescita di nuove generazioni che abbiano un’idea di Europa da condividere e migliorare insieme, attraverso la scambio e l’arricchimento reciproco. Un ringraziamento anche a tutti gli amministratori, assessori e consiglieri, che hanno condiviso parte del loro tempo insieme a questo gruppo di ragazzi ben affiatato, unito e preparato".