Gatto colpito e ucciso Caccia a un ‘pirata’

Per l’ennesima volta, un gatto è stato schiacciato e ucciso da un’auto. Tutt’altro che una novità, a Stiava, dove nel corso degli anni non si contano le bestiole che hanno incontrato la loro fine a causa delle macchine di passaggio. Con l’aggravante che, nella maggior parte dei casi, le auto che transitano per le viuzze del borgo massarosese viaggiano a velocità che superano di parecchio il limite imposto dalle regole e dal buonsenso.

Il fattaccio è avvenuto in via dei Borghi, e dunque in un’area tutt’altro che isolata. Il micio non ha avuto neanche il tempo di provare a evitare l’impatto. Dopo l’impatto, inoltre, l’investitore non si è fermato a prestare le dovute cure all’animale investito, ma ha tenuto il piede sull’acceleratore ed è filato via dal luogo dell’incidente.

Il problema dell’alta velocità a Stiava è endemico ed è stato segnalato a più riprese dagli abitanti. Fin qui, con pochi risultati, a giudicare dai fatti di cronaca che continuano a sommarsi. E che dovrebbero invitare almeno a una riflessione, considerando che non è raro trovare anziani e, a volte, famiglie con bambini sul proprio cammino.

RedViar