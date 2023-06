Gatta uccisa Stava allattando tre cuccioli

Stava allattando i suoi tre cuccioli sul ciglio della strada quando un’auto l’ha presa in pieno dandosi poi alla fuga. Ad essere investita e uccisa è una gatta dal pelo scuro (nella foto), mentre uno dei tre cuccioli ha perso una zampina, amputata dal veterinario come unica soluzione per salvargli la vita. A raccontare l’episodio, avvenuto in via del Rio a Montiscendi, è l’associazione “Colonia cristiana“, che coglie l’occasione per lanciare un appello affinché venga realizzato un gattile comunale. "Avevo già avvistato quella gatta pochi minuti prima dell’incidente – spiega Dina Lazzerini – e ho provato anche a prenderla per metterla in salvo, ma è scappata. Poco dopo sono passata da quello stesso punto e l’ho trovata in terra ormai priva di vita. Con lei c’erano anche i tre cuccioli, che avranno circa 45 giorni, di cui uno con una zampina posteriore gravemente ferita. L’ho portato dal veterinario, il quale non ha potuto fare altro che amputargliela". Il primo appello di Lazzerini è rivolto agli automobilisti ("Bisogna andare piano per la sicurezza sia delle persone che degli animali"), l’altro al Comune: "A Pietrasanta manca un gattile in cui sistemare i randagi per evitare loro sofferenze come la fame, il freddo, i maltrattamenti e tragedie come questa". La “Colonia cristiana“, tra l’altro, a luglio dovrà lasciare l’attuale sede sull’Aurelia: per eventuali contributi scrivere una mail a [email protected]

d.m.