Gasparri e Ronzulli: "Attenti ai territori"

Tour elettorale ieri sera per il capogruppo di Forza Italia in Senato Licia Ronzulli e per il vice presidente del Senato Maurizio Gasparri. Al Caffè Margherita a Tonfano i due esponenti azzurri sono arrivati a sostenere il sindaco uscente Alberto Stefano Giovannetti, di nuovo in corsa per il voto del 14 e 15 maggio. "Troppo spesso si pone attenzione solo alle elezioni amministrative che coinvolgono milioni di cittadini – ha esordito Ronzulli – ma non dobbiamo mai dimenticare che il nostro Paese è composto per la maggior parte da municipi di piccole dimensioni che rappresentano la spina dorsale del nostro territorio e che compongono la fetta più numerosa degli oltre 8mila comuni italiani. Sono queste realtà a valorizzare il nostro Paese". Il vicepresidente del Senato Gasparri ha tracciato un focus sull’operato del Governo di centrodestra. "Il reddito di cittadinanza non ha risolto i problemi sociali mentre il nostro Governo vara nuove misure per incentivare le assunzioni, per favorire la creazione di lavoro. I dati di crescita del Pil, migliori di quelli di altri Paesi europei, dimostrano che le politiche avviate dal governo Meloni sono quelle giuste".