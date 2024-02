Gambe di Merlo e il Carnevale dei piccoli

Tutto pronto a Torre del Lago per il “Carnevale dei Piccoli con Gambe di Merlo”, rinviato dopo i tragici fatti di Firenze della scorsa settimana, che giunge all’ottava edizione e si conferma uno degli appuntamenti carnevaleschi più attesi dalle famiglie. Il Carneval Puccini, il rione Torre del Lago, anche quest’anno organizza il veglione dedicato a più piccoli e contribuisce a tenere viva la tradizione carnevalesca del paese, il tutto nel foyer del Gran Teatro domani dalle 15 alle 18. Tra musica, animazione, coriandoli e la compagnia della maschera di Torre del Lago, Gambe di Merlo, i più piccoli potranno godere di una giornata all’insegna del divertimento, con animazione a cura dello staff del Carneval Puccini e di Simone di Ogni favola è un gioco, con ospiti I Chicchi d’Uva. La novità di quest’anno è la partecipazione della Fondazione Festival Pucciniano con una pièce dedicata al carnevale realizzata da Simone Dini Gandini con la collaborazione della compagnia teatrale RES9 e del Corpo Musicale Pardini. Non mancheranno la giovanissima Lisa Fochetti e il corpo di ballo di Viviedanza che riporteranno in scena l’esibizione del rione Torre del Lago classificatasi seconda a “L’Incanto dei Rioni”, il talent organizzato dalla Fondazione Carnevale, con i brani “Gambe di Merlo innamorato” e “Canta”, in omaggio a Daniele Biagini.

Domani pomeriggio saranno anche premiati i disegni realizzati dai ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Torre del Lago per il concorso Piccoli Artisti in Gamba che quest’anno ha come tema “Gambe di Merlo all’opera” per celebrare il centenario dalla scomparsa del Maestro Puccini.