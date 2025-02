Galli alla guida del dipartimento delle medicine

Il dottor Renato Galli è stato nominato nuovo direttore del dipartimento delle specialità mediche dell’Asl Toscana Nord Ovest. Laureato in medicina all’Università di Pisa, dove si è specializzato in neurologia e medicina riabilitativa conseguendo il dottorato di ricerca in fisiopatologia delle funzioni nervose, Galli ha al suo attivo ha anche la frequenza di uno stage al centro del sonno dell’Università di Grenoble. "Sono onorato di essere stato scelto per ricoprire un incarico così delicato – sottolinea il medico – per questo ringrazio la direzione aziendale per la fiducia. È mia intenzione mettere il massimo impegno per continuare il lavoro portato avanti dal mio predecessore, il dottor Andreini, e sono ben conscio che la direzione del dipartimento medico è un compito impegnativo, viste le oltre 40 specialistiche presenti al suo interno e che, quindi, dovrò dare il massimo".