Galimberti a Torre del Lago: Kermesse sulle Relazioni

Negli spazi del Gran Teatro Giacomo Puccini di Torre del Lago debutta oggi la terza edizione del Festival culturale Mèlosmente, quest’anno dedicato al tema delle relazioni che offrirà intrattenimento e conferneze fino a domenica, . L’apertura (alle 17.30 ) è affidata alla musica con l’ensemble “I Flauti di Lucca”, giovani di studenti del liceo musicale Passaglia di Lucca. A seguire, dopo i saluti istituzionali del sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro, prenderà il via il programma delle conferenze, la prima dal titolo “La relazione come luogo di individuazione” della dottoressa Sonia Cortopassi, psichiatra, psicoterapeuta ed ideatrice di Mèlosmente (alle 18) e quella del filosofo, saggista e psicanalista Umberto Galimberti “L’io e il noi: il primato della relazione” (ore 18.30). "Bisogna che la gente capisca che l’amore è un’opera d’arte – scrive Galimberti –, è scoprire il segreto dell’altro, essendone curioso, nella sua continua cangianza", scrive Umberto Galimberti. Alle 21, dopo l’aperitivo inaugurale con i prodotti dell’azienda agricola L’Orto del Nonno di Piano di Mommio, si terrà il concerto del Coro Etnico Agorà, un coro femminile di canti etnici e popolari diretto da Daniela Dolce, per creare una realtà multiculturale integrata attraverso la musica del mondo.

Il Festival, dedicato alle relazioni in tutte le sue possibili coniugazioni, entrerà nel vivo sabato (dalle 9.30 alle 20) e domenica (dalle 8.30 alle 20) con conferenze, laboratori esperienziali, dibattiti, spettacoli, fotografia e meditazione.