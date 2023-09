Galeotto fu lo ’’stato’’ Perde il bar in un bagno

Galeotto fu uno ’’stato’’. Cosa avete capito? Una nazione? No, stiamo parlando di quelle foto o di quei messaggi che, su WhatsApp, si autodistruggono dopo ventiquattro ore e che solitamente sono visibili solo ai ’’contatti’’ stretti. Ma mai dire mai.

Lo ha scoperto una giovane imprenditrice viareggina che, in quest’etate 2023 gestiva il bar di un rinomato e ben frequentato Bagno in Passeggiata. Eh, sì. La ragazza, peraltro di famiglia di grandi tradizioni imprenditoriali (in tanti settori), ha postato nel suo ’’stato’’ la foto del bar vuoto e la dida "in questo bagno di poveri, stì pezzenti si portano il mangiare da casa". Una smargiassata che voleva condividere con gli amici più stretti.

Ma come recita il vecchio adagio? "Dagli amici mi guardi Dio, che dai nemici mi guardo io". Detto fatto. Uno dei suoi ’’contatti’’ (amici) appena ha visto lo ’’stato’’ ha fatto uno screenshot (una foto dello schermo del telefonino) e l’ha inviata ai suoi amici che frequentano quel Bagno. È stato un attimo. Nessuno è andato più al bar neanche per un caffè, una bottiglietta d’acqua o per un gelato confezionato. Non solo. Lo screenshot è arrivato anche al proprietario del Bagno che, a stagione ancora in corso (tra la fine di agosto e l’inizio di settembre), ha revocato la gestione del bar alla giovane imprenditrice. Tra gli applausi dei suoi clienti.

Certo, hanno dovuto fare qualche metro in più prendersi un caffè. E già che c’erano anche qualche brioche e persino primi piatti di pesce e qualche fritturina. "Altro che pezzenti", hanno commentato facendosi dei selfie sotto l’ombrellone con le prelibatezze prese al bar accanto. Forse ha ragione Gianni Morandi meglio disconnetersi dai social. Prima che sia tardi.