Galà sulla terra rossa L’evento al Tennis Italia

L’ultima missione dell’associazione onlus “Piccole Stelle” era chiara: acquistare un ecografo da poter usare in esclusiva al Pronto Soccorso pediatrico dell’Ospedale Versilia.

E un contributo decisivo è arrivato dalla serata organizzata al Tennis Italia di Forte dei Marmi dal patron Sergio Marrai e dal suo staff che hanno confezionato un appuntamento condito di mondanità, musica e solidarietà per il territorio. Centosettanta invitati con la cucina gestita dalla contrada Il Ponte e conclusa con uno show musicale della vulcanica Jo Squillo che si è sdoppiata in versione cantante e dj. Suggestivo l’allestimento dei tavoli nei campi da gioco. Tra gli invitati nomi noti come Paolo Brosio, Fabio Perini, Massimo Rebecchi e gli sportivi immancabili come le tenniste Jasmine Paolini e Martina Trevisan, o il campione di trotto Alessandro Boccadoro.

A rappresentare l’associazione “Piccole Stelle” che da oltre vent’anni si occupa del

sostegno ai neonati prematuri e alle loro famiglie, la vicepresidente Franca Giugni, che ha spiegato come un ecografo dedicato solo al Pronto Soccorso pediatrico possa costituire una sicurezza maggiore per le emergenze dei bambini che possono verificarsi soprattutto

in questo periodo estivo.

