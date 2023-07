Galà in onore di Puccini 500 posti per i nostri lettori

TORRE DEL LAGO

Un viaggio nella musica di Puccini, dalla Cina di Turandot, al Giappone di Butterfly, l’America dei saloon di Fanciulla del West. E poi la Roma di Tosca, la Parigi di Bohème, la Firenze di Gianni Schicchi... Un viaggio senza confini attraverso il mondo che ha ispirato il maestro della lirica, in cui gli spettatori potranno imbarcarsi senza pagare il biglietto. E con 500 posti riservati ai lettori di QN-La Nazione. Accadrà domani sera alle 21.30, al Gran Teatro di Torre del Lago in occasione del Galà Pucciniano. Una scelta del presidente del Comitato, il maestro Alberto Veronesi, "per non mettere ostacoli – spiega – tra la musica e gli appassionati". E per l’evento i lettori di Qn-La Nazione potranno godere di uno spazio dedicato, con cinquecento posti già riservati per coloro che si presenteranno alla biglietteria del Gran Teatro presentando lo speciale coupon legato al concerto che trovate a pagina 4.

Al Galà lirico – che segue l’evento di apertura andato in scena sul palco di piazza Napoleone, a Lucca, sotto la direzione di Beatrice Venezi – parteciperanno grandissime star del panorama lirico tra le quali Vittorio Grigolo, Fabio Sartori, Camilla Nylund, Afag Abasova ed Ambrogio Maestri. Ad accompagnare le grandi voci saranno i musicisti dell’orchestra del Teatro Comunale di Bologna, diretta per l’occasione dal maestro Daniel Oren che torna sulle rive del lago di Puccini, a pochi passi dalla villa in cui il maestro scelse di vivere, dove ha già diretto Tosca, per due anni consecutivi, e la Bhoème. In programma brani sinfonici da tutto il repertorio pucciniano. Arie celebri in grado di regalare emozioni al pubblico che riempirà la platea.

Si tratterà di uno degli eventi principali promossi dal Comitato per le celebrazioni pucciniane nell’ambito del programma dedicato al Maestro, che si concluderà nel 2024. Ad un secolo dalla sua scomparsa. "Con questo concerto – spiega Alberto Veronesi, presidente del Comitato per le celebrazioni pucciniane – si accosta un il prestigioso gala lirico d’inaugurazione, che si è svolto a Lucca e che ha dato avvio ad un ricco programma che terminerà nel dicembre 2024".

I biglietti per il concerto di domenica si possono ritirare gratuitamente presso la biglietteria del Gran Teatro oggi e domani dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 21.15.

Red. Via.