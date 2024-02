Gaia si mette in gioco con i clienti. E chiede subito una valutazione GAIA Spa ha avviato un monitoraggio in tempo reale per valutare la soddisfazione degli utenti. Dopo ogni interazione, gli utenti riceveranno un sondaggio per fornire un feedback sul servizio. In caso di valutazione negativa, GAIA si impegna a contattare gli utenti per comprendere le motivazioni e apportare eventuali miglioramenti.