Gaia e Mover Cantiere unico sulle strade

Una serie di interventi di manutenzione su acquedotto e fognatura, per un investimento previsto di circa 300 mila euro, sono stati programmati per il 2023. Gaia eseguirà interventi di posa di tubazioni e nuovi allacci idrici e fognari nei tratti di strada dove la Mover interverrà per conto del Comune per effettuare i lavori per il rifacimento dei marciapiedi: così facendo sarà allestito un solo cantiere, ottimizzando i tempi e recando meno disagi alla cittadinanza.

"La programmazione dei lavori sulle strade sembrava impossibile da raggiungere vista l’abitudine ormai consolidata di intervenire sempre nelle emergenze – dichiara l’assessore al lavori pubblici Federico Pierucci - ma con i nostri uffici, insieme a Gaia e a Mover, abbiamo avviato una nuova stagione, fatta di studio, di applicazione e di scadenze regolari e condivise".