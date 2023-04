Gaia Concorso per gli studenti L’acqua come risorsa da tutelare

Sensibilizzare gli adulti del futuro a tutelare l’ambiente e le sue risorse, in particolare l’acqua, all’insegna dello sviluppo sostenibile. È l’obiettivo di “Gaia 2030 per la scuola”, concorso letterario che il gestore idrico lancia in occasione della Giornata mondiale dell’acqua rivolgendosi alle scuole elementari. Agli alunni verrà chiesto di scegliere, insieme ai loro insegnanti, una delle tracce proposte sul sito di Gaia, con tutta la classe che dovrà essere coinvolta nella stesura del racconto. I temi saranno quelli del risparmio idrico e del rispetto dell’ambiente. Le classi dovranno collegarsi a www.gaia-spa.it e accedere alla sezione del concorso, scegliere uno dei tre incipit, scrivere un racconto collettivo e infine inviarlo, insieme alla scheda di iscrizione, all’indirizzo e-mail [email protected] entro il 28 aprile.