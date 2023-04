Gaia chiude con un utile di 1 milione Investimenti e aiuto ai più deboli

Investire non solo per migliorare la rete dell’acquedotto e contrastare le perdite dalle condotte, ma anche e soprattutto per sostenere le fasce più deboli attraverso un abbassamento delle tariffe. Scorre lungo questi binari il bilancio consuntivo 2022 approvato da Gaia all’assemblea dei comuni-soci ieri mattina al Sant’Agostino, esercizio che si è chiuso con buoni risultati visto l’utile di oltre 1 milione di euro che sancisce un ulteriore miglioramento economico e di gestione. Con una nota di merito che il presidente Vincenzo Colle ha dedicato al forte aumento degli investimenti. "Abbiamo accelerato – spiega – anche per dare una risposta a sfide enormi come i cambiamenti climatici. Nel 2022 abbiamo realizzato interventi per circa 43 milioni, con un aumento del 60% rispetto ai 27 milioni del 2021, pari a circa 104 euro di investimenti per abitante residente contro i 65 euro nel 2021 e i 45 euro nel 2020".

Colle ha aggiunto che i fondi Pnrr contribuiranno nei prossimi mesi a dare ulteriore impulso a questa tendenza dopo che l’anno scorso il progetto di Gaia “Wadis“ per la digitalizzazione delle reti e la riduzione delle perdite ha ottenuto oltre 25 milioni di euro di finanziamento a fondo perduto, piazzandosi al terzo posto nella graduatoria nazionale del ministero. Tutto questo, dicevamo, va di pari passo con una spinta sempre maggiore dell’azienda verso le politiche sociali. "Anche quest’anno – prosegue – abbiamo restituito parte dell’utile ai cittadini, sotto forma di riduzioni tariffarie e politiche sociali. Infatti per il terzo anno di fila abbiamo portato all’assemblea la proposta di stanziare 2 milioni di euro per finanziare gli interventi realizzati sul territorio. Come già accaduto nel 2020 e nel 2021, mettiamo di nuovo sul tavolo una somma considerevole, che contribuisce ad alleggerire le bollette agli utenti, rinunciando al riconoscimento in tariffa di questi importi. Inoltre, ancora una volta, stanziamo 1 milione nel fondo utenze disagiate, che integra i bonus nazionali e regionali". I dati dell’esercizio 2022 di Gaia hanno confermato, infine, il miglioramento economico-finanziario avvenuto nel corso degli ultimi anni grazie alle politiche messe in atto per migliorare l’efficienza interna di tutti i settori, con la contestuale razionalizzazione dei costi. "I positivi risultati del bilancio 2022 – conclude Colle – sono testimoniati anche dalla riduzione netta dei debiti verso i comuni-soci per oltre 11 milioni di euro per il rientro del debito per rate mutui. Un altro aspetto positivo da segnalare è che la nuova articolazione tariffaria ha permesso di raggiungere il livello del Vrg previsto come ricavo di competenza".