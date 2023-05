Futuro del Parco Il ‘no’ ai nuovi confini Raccolte 1.500 firme

Il progetto di modifica dei confini del Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli trova opposizione in una fetta della cittadinanza. Nello specifico, sono circa 1.500 i cittadini che hanno sottoscritto la petizione, indirizzata ai vertici del Parco e della Regione, per "opporsi alla restrizione della perimetrazione del Parco – si legge in una nota diffusa dai promotori – di modo che ne risulti trasferita la competenza urbanistica dal Parco medesimo ai Comuni di oltre 6mila ettari".

"Il Parco di Migliarino è attualmente suddiviso in ‘aree interne’, per un’estensione di circa 14.250 ettari, e ‘aree esterne’ pari a 8.865 ettari – si legge nella petizione –; entrambe le tipologie fanno parte integrante del Parco e sono soggette ad analoga normativa, specialmente in materia urbanistica, con l’unica differenza rilevante che nelle prime vige il divieto di caccia, mentre nelle seconde no. Al momento dell’istituzione del Parco, non furono previste ‘aree contigue’, introdotte solo più tardi, nel 1991, come aree limitrofe con un ruolo sussidiario nella tutela dell’area protetta. Tali aree sono libere per l’attività venatoria e ricadono sotto la pianificazione urbanistica dei Comuni, anche se nel rispetto di direttive o prescrizioni dettate dal Parco. L’aggiornamento del Piano integrato del Parco alla Legge quadro, concepito dall’attuale presidenza del Parco, prevede un ampliamento delle aree interne fino a 17mila ettari, ma anche un declassamento di oltre 6mila ettari di aree contigue che di fatto verrebbero sottratte alla pianificazione del Parco. I firmatari chiedono di mantenere sotto la gestione del Parco gli attuali confini, e che le zone contigue vengano istituite all’esterno di tali confini".