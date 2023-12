Fusione con il Chini? : "Si perderà l’identità"

L’ipotesi più probabile, per il Don Lazzeri-Stagi di Pietrasanta, è di una fusione con il “Chini“ di Lido di Camaiore, che dal 2024-2025 avrebbe quindi la titolarità di questo maxi-istituto. Con la beffa del cantiere appena partito al liceo artistico Stagi in previsione del polo scolastico Don Lazzeri-Stagi costato 19.3 milioni di euro. "Smantellarlo con una fusione è una follia, ci rimette l’identità culturale e artistica di Pietrasanta". Parola del dirigente scolastico Germano Cipolletta, il quale ha chiesto un incontro al presidente della Regione Giani affinché la delibera di accorpamento venga revisionata. "In questa fase sono necessarie cautela e moderazione – dice – e pertanto invito le istituzioni a un ragionevole confronto. Purtroppo i giudici hanno dato ragione al governo e gli sforzi fatti a livello provinciale e regionale per garantire una distribuzione equa delle scuole non hanno ottenuto gli esiti sperati. Non ci sono colpevoli, si applicano le leggi dello Stato, ma siamo preoccupati". Il dirigente ricorda i meriti di un istituto che vanta una lunga tradizione nelle arti e nelle discipline tecniche, dal liceo artistico fino agli indirizzi costruzioni, ambiente e territorio, agrario e amministrazione, finanza e marketing (quadriennale). Nonché la gipsoteca con opere d’arte di valore inestimabile: "Occorre una dirigenza che abbia a cuore questo patrimonio da proteggere durante lo svolgimento dei lavori. Se diventerà la costola di un altro istituto il rischio è perdere l’identità pietrasantina del Don Lazzeri-Stagi, che dovrebbe mantenere la sua autonomia amministrativa". Per Cipolletta c’è solo un’alternativa. "Facciamo un polo scolastico onnicomprensivo, dalle materne alle superiori, agganciando l’offerta scolastica al territorio. Il nuovo polo avrebbe spazio a sufficienza. Se invece l’epicentro delle decisioni sarà altrove, l’identità culturale nel corso del tempo si perderà".

d.m.