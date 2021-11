Viareggio, 17 novembre 2021- La polizia ha arrestato due sorelle di 54 e 49 anni per furto aggravato in un supermercato. Una delle due donne è dipendente del punto vendita. Ecco come sono andati i fatti: una delle due donne ha preso alcuni prodotti e si è diretta verso la cassa automatica dove si trovava in servizio sua sorella che le ha permesso di uscire senza pagare. La scena è stata vista da un addetto alla vigilanza che prontamente ha fermato la donna mentre stava sistemando la merce all'interno della propria auto.

Una pattuglia della polizia poi, giunta sul posto, ha identificato le due donne. Ricostruita la vicenda, le due sorelle sono state arrestate poiché ritenute responsabili di furto aggravato in concorso. La merce recuperata, stimata per un valore di circa 300 euro in prodotti di vario genere, è stata riconsegnata al supermercato. Le due donne sono agli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni.