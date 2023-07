Furto sotto l’ombrellone Preso con la refurtiva

Dopo l’Sos lanciato dai balneari, che da tempo denunciano le razzie che avvengono ormai quotidianamente sotto l’ombrellone, ai danni degli stabilimenti e dei clienti sulla spiaggia, si sono intensificati i controlli dei dei Carabinieri della compagnia di Viareggio con specifici servizi nelle zone ritenute più sensibili. E nella tarda mattinata di venerdì i militari, su segnalazione giunta al 112, hanno rintracciato e sottoposto a controllo nei pressi di uno stabilimento balneare un cittadino italiano di 25 anni, residente a Prato, già noto alle forze dell’ordine. Il giovane è stato trovato in possesso di alcuni effetti personali ed un cellulare risultati rubati poco prima in spiaggia ai danni di un turista originario di Genova. Il giovane è stato dunque condotto in caserma dove è stato dichiarato in stato d’arresto. Nella mattinata di ieri, dopo l’udienza di convalida presso il Tribunale di Lucca, il giovane è stato rimesso in libertà con l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione tutti i giorni presso i Carabinieri di Prato.