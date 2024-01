Tentato furto alcolico, sorpreso a portare via cartoni pieni di bottiglie dal magazzino del pub

Viareggio, 7 gennaio 2024 – All’ora dell’ultimo disco. Quella dell’ultimo ballo. Il locale del Vialone, in Darsena, era ormai avviato alla chiusura di un venerdì serra che, vigilia dell’Epifania, era stato affollato come un sabato. Di clienti in pista ne erano rimasti pochi, qualcuno fuori a chiacchiera con la scusa dell’ultima sigaretta e i camerieri affaccendati a riordinare il bancone e il magazzino. Proprio in quel momento un giovane ha cercato di portarsi via della casse di super alcolici, stoccate nel magazzino Ci ha provato passando dal retro, caricandosi sulle spalle le confezioni e scaricandole poco distante da un cancello posteriore. Forse, è l’ipotesi, per tornare a prendersele una volta che luci fossero state spente e il locale chiuso. Dunque senza controlli, e in tutta tranquillità.

Ma non è andata come aveva progettato. Proprio alcuni camerieri si sono accorti della presenza di quell’intruso nel magazzino. Hanno cercato di capire perché fosse arrivato fin lì e non ci hanno messo molto a scoprirlo. Così hanno allertato gli addetti alla sicurezza del locale, che hanno beccato il giovane mentre si stava allontanando con un terzo cartone di bottiglie. A quel punto, recuperati anche i due già occultati, è scattata la chiamata ai carabinieri, che sono intervenuti.

Il giovane non aveva con sé i documenti fisici, ma soltanto delle fotografie sul telefonino. E per questo – ai fini dell’identificazione – è stato accompagnato in caserma per gli accertamenti.

I titolari dell’attività valuteranno adesso se sporgere denuncia oppure no, vista anche la giovane età del protagonista di questo tentato furto ad alto tasso alcolico. "Se si tratta di una bravata – dicono i proprietari del locale – crediamo che lo spavento per le conseguenze sia più che sufficiente..."

Red.Viar.