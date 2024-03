Colpo “fantozziano” all’Ovs: ruba giacchetti davanti ai vigili, giovane bloccato in flagranza

Viareggio, 5 marzo 2024 – Non poteva scegliere momento e posto più sbagliato per tentare quel colpo: all’Ovs, con la Passeggiata blindata per il transito dei ciclisti in gara per la cronometro della Tirreno-Adriatico e numerosi agenti impegnati sul lungomare a disciplinare il traffico. Ma l’ha fatto, e non è finita bene. Il giovane, 23 anni, è stato inseguito e fermato.

Erano circa le 11 quando una commessa del negozio, il cui ingresso affaccia proprio lungo viale Manin, è uscita gridando “al ladro“. Una vigilessa non ha perso tempo ed è corsa dietro all’uomo che nel frattempo si stava liberando dei capi di abbigliamento trafugati e nascosti malamente sotto la maglia. In totale 5 giacchetti, 3 pantaloni e alcuni maglioni, per un totale di circa 500 euro. Nella corsa l’agente è riuscita a dare l’allarme alle altre pattuglie che hanno chiuso la via di fuga del malvivente,che è stato bloccato con ancora diversi strati di vestiti rubati indossati uno sull’altro, pensando così di passare inosservato.

Il ragazzo è stato dunque accompagnato al commissariato di polizia per il foto segnalamento ed i rilievi di rito: non aveva documenti ma al controllo è risultato irregolare sul territorio e con precedenti per furto e ricettazione. La refurtiva, recuperata, è stata riconsegnata al negozio.

«Complimenti agli agenti di polizia municipale che ogni giorno sono al lavoro lungo le strade della nostra città – commenta il vicesindaco Valter Alberici –. Veniamo da un mese intenso, fatto di scorte e sicurezza al Carnevale, che non ha registrato intoppi. Una macchina rodata, che grazie alla comandante Iva Pagni e alla sua organizzazione ancora una volta ha sottolineato, con i fatti, l’importanza di uomini e donne pronti e addestrati a fare la differenza".