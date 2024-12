Furto nella chiesa di San Giuseppe. Rubano una borsa prima della messa

Il furto si è consumato tra le panche della chiesa di San Giuseppe, a Torre del Lago. Dove la comunità, domenica mattina, si è raccolta per la messa dell’Immacolata. Ed è in quella occasione, intorno alle 9, proprio un attimo prima che cominciasse la prima funzione del mattino, che è scomparsa la borsa di un’anziana della frazione. Seduta tra quelle panche, insieme ad altri fedeli.

Appena la donna si è accorta del furto ha contattato le forze dell’ordine, fornendo elementi che si sono rivelati fondamentali per consentire agli agenti – già presenti in zona con una pattuglia – di chiudere rapidamente il cerchio intorno ai due responsabili del furto. Due giovani: una ragazza di 26 anni originaria di Carrara e un ragazzo di 24, residente invece a Sarzana.

Sono stati rintracciati dai poliziotti mentre si stavano incamminando verso l’auto posteggiata poco distante dalla chiesa. In direzione lago.

Quando gli agenti si sono avvicinati, la coppia ha ammesso subito le proprie responsabilità. Consegnando alle forze dell’ordine il cellulare e il portafogli dell’anziana, poi indicando anche il luogo dove invece era stata abbandonata la borsa. Ritrovata, come da indicazioni, nei pressi della stazione della frazione.

A seguito di un controllo più approfondito, sull’auto della coppia i poliziotti hanno trovato anche altre carte di credito per le quali era stato denunciato il furto. Per questo i due giovani sono stati denunciati per il furto, messo a segno in parrocchia, e per ricettazione, a causa della refurtiva sull’auto, La giovane donna è stata trovata anche in possesso di una piccola dose di hashish, e per questo è stata segnalata come assuntrice di stupefacenti alla Prefettura.

Martina Del Chicca