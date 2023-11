Furto-fotocopia nel negozio di occhiali, ladro inseguito in bici dal commesso "Rambo"

Viareggio, 27 novembre 2023 - Ruba un paio d’occhiali fashion ma incappa nel commesso Rambo e finisce denunciato. Ieri poco prima della pausa pranzo un uomo è entrato all’Ottica Ruffo in Passeggiata a Viareggio, già presa di mira dai ladri un mese fa, e con destrezza ha arraffato un occhiale Retro Super Future multicolor prezzato 269 euro…

Ma ecco il racconto del commesso: "Ero dietro al bancone a servire un cliente e ho visto l’uomo che entrava. “Posso aiutarla?“, ho detto. E lui: “Sono entrato solo per guardare“. È andato in fondo al negozio dove non lo potevo vedere, poi quando mi sono avvicinato ha fatto un movimento curioso e mentre usciva mi sono accorto che mancava un occhiale colorato. Ho chiamato la collega e l’ho inseguito in bici lungo la Passeggiata. Andava verso la spiaggia, l’ho raggiunto e gli ho tolto l’occhiale di mano. Ha continuato a scappare gettando via altre cose dalle tasche. “Sei a piedi e io in bici, dove credi di andare?“, gli ho urlato".

Il ladro, un uomo dall’apparente età di 60-65 anni, non poteva farcela contro la bicicletta. S’è incamminato per via Mazzini, col commesso che lo seguiva in bici, e ha tentato di far perdere le proprie tracce al mercato di via Cavour. Ma inutilmente. "A forza di seguirlo l’ho spinto verso la stazione ferroviaria – dice il commesso – Gli dicevo di prendere il treno e non farsi più vedere a rubare a Viareggio. Quando siamo stati dentro la stazione sono andato a cercare la Polfer, che ha fermato il ladro. Dagli agenti ho saputo che era georgiano. Immagino che lo abbiano denunciato".

Un mese fa altri ladri, in quel caso peruviani, hanno commesso un furto all’Ottica Ruffo. Lo stesso commesso li ha inseguiti fin sopra il treno e ne è seguita una colluttazione. I quattro avevano rubato occhiali del valore di 4 mila euro, e sono riusciti a scappare col convoglio per Lucca.