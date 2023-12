Furto in un negozio. Rubati oltre 600 euro

Furto in un negozio di verdura in pieno centro giovedì nel tardo pomeriggio: rubate parecchie centinaia di euro. E’ accaduto intorno alle 19 ai danni dell’Ortofrutta Paolo sul viale Oberdan: un ragazzo molto giovane, pare già conosciuto da tempo dalle forze dell’ordine, in un primo momento e’ entrato nel negozio di frutta e verdura con la scusa di farsi ‘cambiare’ una moneta da parte del titolare, cosa che l’uomo ha eseguito tranquillamente.

Più tardi però, dopo circa un’ora, mentre il banco e la cassa non erano sorvegliati dato che il titolare si era recato a ritirare la verdura dal frigo nel retro del negozio, il giovane si e’ introdotto di nuovo furtivamente all’interno: questa volta, certo di dove fosse la cassa ed avendo scorto un bel po’ di contante nella prima visita, si è diretto subito verso la stessa arraffando circa 600 euro. Il proprietario ha sentito dei rumori ed è accorso sul posto, ma il ragazzo e’ riuscito a fuggire. Dal racconto del titolare pare che il ladro, prima del furto, fosse vicino alla fermata dell’autobus davanti al negozio di certo per fare la posta e trovare il momento opportuno per agire: sono stati chiamati subito i Carabinieri che stanno eseguendo indagini per acciuffare il ladro peraltro ben noto e ben riconosciuto dalla vittima del furto. Purtroppo si tratta di episodi che, specie in prossimità delle feste per maggior bisogno di soldi, si moltiplicano anche nei centri abitati.

