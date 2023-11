Furto di energia elettrica. Nei guai madre e figlio

Furto di energia elettrica, truffe, irregolarità nella ristorazione. I carabinieri della Compagnia di Viareggio – anche con il supporto dei Nas – hanno portato alla luce una serie di irregolarità nel corso dei controlli effettuati nei giorni scorsi. Controlli che si sommano a quelli fatti durante l’estate scorsa quando i militari della compagnia di Viareggio hanno operato 32 arresti, di cui 8 per furti e rapine, altri 8 per spaccio di droga e 16 per altri reati. Sono state poi denunciate 243 persone, 114 delle quali per reati contro il patrimonio (quindi furti, rapine, truffe); 31 per lesioni e percosse, 7 per spaccio di droga e 91 per altri generi di reati. Sono stati inoltre controllati 20 esercizi commerciali elevando sanzioni per 10 mila euro.

Il furto di elettricità. Su delega della Procura, i carabinieri di Marina di Pietrasanta hanno effettuato una perquisizione nella casa di una donna di 59 anni residente a Viareggio. Nel corso di tale perquisizione è stata accertata l’esistenza di allacci abusivi alla rete elettrica pubblica per un danno stimato dall’Enel di circa 40 mila euro. La donna e il figlio, un 32enne anch’egli pregiudicato, sono stati denunciati per furto aggravato.

La truffa online. E’ stata scoperta dai carabinieri di Forte dei Marmi che hanno lavorato su una pagina web “trappola“ dove venivano pubblicizzate allettanti tariffe per assicurare l’auto. Dopo la registrazione sul sito e la richiesta di informazioni all’ignara vittima veniva inviato un codice QR collegato a una carta elettronica prepagata su cui veniva disposto un pagamento quale corrispettivo per una copertura assicurativa risultata ovviamente inesistente. I due creatori della pagina web, entrambi di origini campane, sono stati denunciati per truffa aggravata.

Ristorazione non in regola. Nel corso di un controllo, i Nas di Livorno hanno scoperto in un ristorante islamico di Viareggio violazioni per omessa indicazione sul menù degli allergeni alimentari, elevando sanzioni amministrative per un importo complessivo di 2mila euro. L’esercizio di ristorazione è stato segnalato alla Asl per le carenze igieniche riscontrate. In una macelleria di Viareggio, sempre a conduzione islamica, sono state riscontrate violazioni amministrative per un totale di 2mila euro perché erano esposti alla vendita prodotti alimentari privi di etichetta e di indicazione in lingua italiana. Per questo sono stati sequestrati oltre 300 confezioni di generi alimentari.

La carta di credito. Una donna pistoiese di 33 anni è stata denunciata dai carabinieri di Lido di Camaiore per uso fraudolento di una carta di credito provento di furto effettuato nei giorni precedenti a Lido di Camaiore. Con quella carta di credito la donna aveva prelevato al bancomat un importo complessivo di 1200 euro. Sempre i militari di Lido di Camaiore hanno denunciato un 38 enne di Pietrasanta quale presunto autore del furto di una bicicletta all’interno di un’abitazione.

Red.viar.