Viareggio, 31 dicembre 2019 - Rubano dentro l'ambulanza mentre l'equipaggio è in un appartamento per soccorrere un uomo infartuato. Accade a Viareggio a un mezzo della Croce Rossa. Una vicenda per la quale adesso indagano i carabinieri, a cui l'accaduto è stato denunciato dallo stesso comitato versiliese della Cri. Il furto è avvenuto nel centro di Viareggio. L'equipaggio è stato inviato dal 118 sull'intervento. Scesi dall'ambulanza al domicilio della persona da soccorrere, i volontari e il medico sono entrati in casa. E' in quel momento che i ladri hanno agito, portando via strumenti medici e soprattutto l'apparecchio che permette all'equipaggio stesso di parlare col 118. Un furto ancora più odioso perché colpisce chi giorno dopo giorno lavora per proteggere la collettività. Sdegno in città da parte del mondo del volontariato. "Non siamo un bersaglio", è il messaggio della Croce Rossa di Viareggio sulla pagina Facebook.

