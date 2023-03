Furto alla Misericordia Trafugati tablet e telefono "Più complicato lavorare"

di Daniele Masseglia

Un episodio odioso come tutti i furti, percepiti come una violazione dei propri spazi lasciando un amaro senso di impotenza. In questo caso non tanto per il valore degli oggetti trafugati, quanto per i disagi creati a chi ogni giorno si prodiga per dare servizi alla comunità e si ritrova improvvisamente senza gli strumenti adatti. C’è rabbia e sconforto alla sede della Misericordia di Pietrasanta, in via Mazzini, per il raid compiuto domenica scorsa da un uomo le cui gesta sono state riprese dalle telecamere, tanto che i filmati sono stati consegnati ai carabinieri insieme alla denuncia. Al di là degli spiccioli presi dalle cassette dell’adiacente chiesa di Sant’Antonio e San Biagio, da dove il ladro è entrato, a preoccupare è la perdita di due tablet e un telefono in dotazione per le emergenze quotidiane. Il furto è avvenuto tra le 14 e le 15 ed è stato scoperto all’indomani.

"Nel primo pomeriggio di domenica – racconta il vice governatore Francesco Marlia – il personale è uscito per un servizio e ha chiuso la porta. La chiesa però rimane aperta per i fedeli e i turisti, ed è lì che il ladro è entrato. Prima ha preso gli spiccioli delle offerte, usando qualcosa che sembrava un nastro o una calamita. Poi ha spaccato la porticina, sulla destra rispetto all’altare, che collega la chiesa alla sala del commiato della Misericordia per agevolare il trasporto delle bare". Un dettaglio, questo, che all’associazione non sanno spiegarsi: il ladro è andato a caso o forse sapeva dell’esistenza di questo passaggio che mette in comunicazione la chiesa e la sede? Fatto sta che lunedì il personale si è accorto che dalla zona del centralino erano spariti sia i due tablet assegnati dall’Asl in comodato gratuito per i trasporti sociosanitari e le emergenze sia il telefono cellulare riservato ai volontari quando sono in servizio e acquistato dalla confraternita. "A quel punto – prosegue Marlia – i miei colleghi hanno guardato le telecamere. Nei filmati si vede chiaramente un uomo a volto scoperto, dell’età apparente di 35 anni, alto e longilineo, con uno zaino e una ’pennetta’ per far luce. Arrivato al centralino si è messo un cappellino in testa, ha rovistato nei cassetti prendendo i tablet e il telefono e ha concluso il raid entrando nell’ambulatorio e scuotendo la cassa delle offerte, che era vuota. Senza i tablet – conclude – manca un punto di riferimento con la centrale operativa. È un disagio notevole, sicuramente il danno principale: dovremo fare tutto per telefono finché l’Asl non avrà ordinato quelli nuovi dopo che all’azienda sanitaria avremo inoltrato la denuncia contro ignoti presentata ai carabinieri della stazione di Pietrasanta. In più dovremo icomprare un nuovo telefono: in quello rubato c’era anche una chat Whatsapp molto usata dai cittadini per impegnative e appuntamenti".