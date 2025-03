Furto al bar della stazione, arrestati. Spaccata con le pietre dei binari

Con delle grosse pietre hanno spaccato la vetrina del bar della stazione, portando via alcolici ed altri oggetti, in un vero e proprio raid che non ha risparmiato vandalismi. Ma la notte di scorribande di due ventenni è finita male: i carabinieri infatti sono intervenuti sul posto e sono riusciti ad individuarli ed arrestarli nel giro di poche ore. I fatti risalgono alla notte scorsa e a dare l’allarme sono state alcune guardie giurate impegnate nella zona, che si sono accorte di strani ’movimenti’ alla stazione ferroviaria, notando due ragazzi che stavano colpendo in modo violento la porta del bar con l’intenzione di mettere a segno il colpo. Hanno così chiamato i carabinieri circostanziando i fatti in modo puntuale. Sul posto si sono precipitate le pattuglie di Querceta, di Pietrasanta e del Radiomobile a supporto e hanno trovato il punto di accesso sfondato: gli autori del gesto avevano infatti utilizzato delle grosse pietre rinvenute lungo i binari dei treni per spaccare il vetro del bar e aprirsi un punto di ingresso. Il raid era compiuto, con scaffali ripuliti delle bottiglie e altri oggetti trafugati e un ambiente a soqquadro.

I militari hanno agito in tempi rapidissimi, estrapolando le immagini dei filmati di video sorveglianza che hanno permesso di ricostruire l’identikit dei due ventenni. Così i carabinieri hanno iniziato a pattugliare la zona con la precisa convinzione che si trattasse di giovanissimi. Infatti i responsabili sono stati individuati poco lontano: si tratta di due ventenni della provincia di Reggio Emilia che sono stati perquisiti e avevano ancora addosso alcune delle bottiglie prese al bar. Tutta la refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario a cui è toccato fare una stima dei danni. Ieri mattina i giovani sono comparsi di fronte al giudice che ha convalidato l’arresto.

La brillante e tempestiva operazione dei carabinieri evidenzia un sempre più costante impegno sulla zona di Querceta per intensificare i controlli e aumentare la percezione di sicurezza dopo che si sono verificati numerosi furti in abitazione segnalati dai residenti.

Francesca Navari