Ancora ladri alle scuole materne, spariscono le borse dalle auto: genitori esasperati dai continui furti

Pietrasanta (Lucca), 27 febbraio 2024 – Quando a fine ’800 Emilio Salgari pubblicò “Le tigri di Mompracem“, con il leggendario personaggio di Sandokan, mai avrebbe immaginato che un secolo e mezzo dopo una scuola a lui intitolata sarebbe diventata preda di assalti non dei pirati ma di ladri che da tempo prendono di mira le macchine delle mamme che vanno a prendere i propri figli. Sotto assedio: è proprio questa la sensazione che provano i genitori dei bimbi iscritti alla materne “Salgari“ di Strettoia, esasperati da questi colpi a ripetizione. L’ultimo episodio risale a pochi giorni fa ed è avvenuto intorno alle 16,30, sempre con lo stesso copione. La mamma entra dalla strada comunale, costeggia il plesso nell’ampio giardino, lascia la macchina tra gli olivi e va a prendere il figlioletto. Questione di pochissimi minuti, il tempo di salutare le altre mamme e le educatrici, poi torna alla macchina per andare a casa.

Scoprendo che in quel breve lasso di tempo un ladro è sbucato dal nulla e ha rotto un vetro (o manomesso la portiera) portandosi via la borsa della vittima. Alcune, oltre alla borsa, ci rimettono anche soldi, documenti, carte di credito e telefono, ad altre invece va meglio e perdono solo alcuni di questi oggetti. "Sono anni che succede – si sfoga la donna che ha subìto l’ultimo furto e che chiede di restare anonima – ma bisogna capire che le borse in macchina non vanno lasciate neanche per un minuto. Non si capisce dove si appostano per colpire e sparire in un secondo". Due le richieste più pressanti rivolte al Comune: telecamere e illuminazione pubblica. Essendo la zona buia, si presume infatti che i ladri passino dai campi sul retro, lato mare.

"Siamo avanti con l’iter per acquistare un lampione destinato a quella zona – interviene l’assessore ai lavori pubblici Matteo Marcucci – e prevediamo di installarlo nelle prossime settimane. Solleciterò la ditta incaricata ad accelerare quanto più possibile i tempi". Quanto alle telecamere, l’assessore alla polizia municipale Andrea Cosci assicura che i dispositivi da impiegare alle “Salgari“ e in altri punti del territorio sono già in magazzino: "Stiamo aspettando che Enel effettui posa e posizionamento dell’impiantistica e dei collegamenti elettrici necessari a farle funzionare. Ricordo che lungo la strada principale di Strettoia sono già attivi due punti di videosorveglianza".