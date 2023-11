Furti, quattro fermati in Versilia

Forte dei Marmi (Lucca), 12 novembre 2023 – Quattro persone scoperte e denunciate dai carabinieri in Versilia nel corso dell’attività di prevenzione e contrasto ai furti nelle case. In un posto di controllo stradale, un pattuglia ha fermato a Forte dei Marmi (Lucca) un rumeno, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, mentre circolava con arnesi da scasso occultati a bordo dell'autovettura. Lo hanno denunciato per il porto degli attrezzi all'autorità giudiziaria.

A Viareggio un equipaggio del Radiomobile ha denunciato altre due persone, entrambe pluripregiudicate per reati contro il patrimonio, come responsabili di un furto in una casa: sono state individuate in tempo reale dai militari grazie alle riprese dell'impianto di videosorveglianza acquisite nel corso del sopralluogo. Le immagini sono state esaminate subito. Inoltre i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 38 anni, originario di Pietrasanta, come presunto autore del furto di una bicicletta all'interno di un'abitazione al Lido di Camaiore.