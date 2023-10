Furti e vandalismi a Torre del Lago: la Lega chiede più controlli

Furti e vandalismi si stanno ripetendo continuamente nella parte lato mare di Torre del Lago. "Da troppi giorni ormai, molti torrelaghesi si risvegliano al mattino e trovano la propria auto con i finestrini spaccati, oggetti rubati e danni per centinaia di euro, e questo non è più tollerabile". A sollevare la questione il consigliere comunale della Lega, Alberto Pardini. "Tutto suggerisce che si tratti di un soggetto in cerca di spiccioli, probabilmente da utilizzare poi per comprare una dose in pineta - spiega il consigliere - Le denunce ci sono, e l’invito è di denunciare sempre e aiutare le forze dell’ordine, anche e soprattutto per evitare che in futuro qualche amante della statistica possa dire che “va tutto bene” per delegittimare le richieste della popolazione. Ci sono però comprensibilmente anche tanta rassegnazione, amarezza e una sgradevole sensazione di abbandono". Pardini invita le autorità a potenziare i controlli in paese soprattutto in orario notturno, quando il Comando dei vigili è chiuso. E invita i cittadini a collaborare senza paura con le forze dell’ordine.