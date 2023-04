"Furti e atti vandalici in aumento" Il Pd chiede un incontro urgente

Cresce l’allarme sicurezza in città. Come abbiamo raccontato su queste colonne sono diversi i “colpi“ messi a segni nelle ultime notti a danni di diverse attività commerciali. Una situazione che desta preoccupazione e che ora spinge il Pd ad esprimere "solidarietà ai commercianti ed ai cittadini vittime di furti e danneggiamenti" e ritiene "che occorra dare una risposta da parte delle Istituzioni, amministrazione comunale in primis, per garantire la sicurezza delle attività e dei cittadini". In particolar modo, ben sapendo che la responsabilità dell’ordine pubblico è in capo alla Prefettura e alle forze dell’ordine, il Pd viareggino chiede al Comune a farsi promotore "in tempi celeri di un incontro con i rappresentanti delle forze dell’ordine (che ringraziamo per il prezioso lavoro che svolgono al servizio della nostra comunità) coinvolgendo anche le associazioni di categoria, per mettere in atto iniziative e politiche di prevenzione della criminalità e microcriminalità e di controllo del territorio". Non solo il Pd incontrerà, a sua volta, i rappresentanti delle associazioni di categoria.