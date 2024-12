Fuochi d’artificio al ristorante giapponese. Nati liberi si oppone: "Cani a rischio"

"E a mezzanotte fuochi d’artificio!". È bastato questo annuncio, diramato dal ristorante giapponese “Bluefin“, sull’Aurelia in zona Portone, per mobilitare “Nati liberi“. Il rifugio per cani gestito dall’associazione è in via Saponiera, vicino al ristorante, e il timore è che i "botti" siano un rischio per i cani. "Abbiamo scritto a Comune e polizia municipale – spiega la presidente Michela Bertolozzi – in quanto appellarsi al buon senso spesso non è sufficiente. Siccome in questo periodo dell’anno i cani e gli altri animali sono messi a dura prova dal continuo scoppiare dei ’botti’, contro cui non vengono mai prese misure proibitive, sarebbe opportuno vietare lo spettacolo pirotecnico affinché il divertimento di poche persone non diventi la sofferenza di molti animali".