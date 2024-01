Funghi tossici mangiati in casa. Il bilancio dell’Asl per il 2023

L’Ispettorato micologico dell’Azienda USL Toscana nord ovest ha svolto nel corso dell’anno 2023 una notevole ed efficace attività di prevenzione sia per quanto concerne la verifica della commestibilità dei funghi epigei freschi raccolti da privati cittadini, sia per consulenze effettuate nelle strutture di Pronto soccorso degli ospedali del territorio aziendale per l’identificazione delle specie fungine che sono state potenzialmente responsabili di intossicazioni.

Sono state 41 le persone costrette ad andare al Pronto Soccorso per essersi sentiti male dopo aver mangiato funghi, due dei quali all’ospedale Versilia. Tutti gli intossicati hanno consumato funghi nelle abitazioni private, raccolti in proprio e non provenienti dal circuito commerciale. Le persone si sono intossicate dopo aver consumato funghi tossici, che provocano dunque sindrome gastroenterica.