Funerale sul pontile per Puccinelli, grande amante del mare

Francesco Puccinelli (foto da Fb)

Marina di Pietrasanta (Lucca), 27 febbraio 2023 – Singolare cerimonia funebre sul pontile di Tonfano, con la dispersione delle ceneri in mare per un uomo deceduto dopo una malattia. Questo l'ultimo saluto per Francesco Puccinelli, commerciante e grande amante del mare, che la famiglia e il Club Amici del Pontile hanno voluto ricordare eseguendo le sue volontà.

Le esequie sono state nel giorno del suo compleanno (il 24 febbraio) e le ceneri hanno viaggiato sulla barca di un amico pescatore da Viareggio fino al pontile, qui sono state salutate con le parole dei suoi amici e la lettura di brani di Cesare Pavese sulla rotonda di testa mentre la barca era in stazionamento sui motori accesi (non all'ancora). Al lancio di fiori in mare, il timoniere ha fatto ripartire la barca verso il largo.

Superato il mezzo miglio dalla costa sono state versate le ceneri in mare ed è stato rilevato il punto nave; le coordinate sono state riportate sulla pergamena che ricorderà Francesco Puccinelli insieme alle parole sul pontile.