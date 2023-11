Fuga di gas in via dei Piastroni: strada chiusa tutto il giorno

L’odore inconfondibile di gas ha impregnato ieri mattina il tratto nord di via dei Piastroni, chiusa fino a metà pomeriggio per consentire la riparazione delle perdite avvenute in due tubazioni collocate sotto la superficie stradale. L’episodio è avvenuto intorno alle 8.30 e per fortuna non ha causato alcun danno o disagio, ad eccezione chiaramente della circolazione stradale in quel lembo di centro storico. Erano stati i passanti ad avvertire l’odore di gas nel tratto di via dei Piastroni compreso tra la piazzetta Sant’Antonio e piazza Statuto.

Immediato l’intervento dei tecnici di Toscana gas (nella foto), che hanno provveduto a riparare i due tubi, distanti tra loro pochissime decine di metri. Di conseguenza sono scattate le transenne insieme al divieto di transito per mezzi e pedoni: l’intervento è stato poi completato intorno alle 17 e via dei Piastroni è stata di nuovo aperta al traffico.

d.m.