Fuga di gas al teatro Galeotti. Chiusa via dei Piastroni

Il primo allarme era scattato mercoledì sera dopo che un dipendente della “Pietrasanta Sviluppo“ aveva segnalato un odore strano, diverso da quello tipico del gas. Ma la situazione era tornata quasi subito alla normalità, finché ieri mattina l’odore ha ripreso ad ammantare la zona del teatro “Galeotti“, ancora una volta su segnalazione dagli uffici della società patrimoniale del Comune. Alla fine si trattava proprio di una fuga di gas che i vigili del fuoco, intervenuti insieme ai tecnici di Toscana energia, hanno risolto nella tarda mattinata di ieri entrando in azione sulla fiancata del teatro lato via dei Piastroni. L’arrivo di due mezzi del distaccamento di via Unità d’Italia, di Toscana energia e successivamente di una pattuglia della polizia municipale ha richiamato diversi curiosi, con il nastro che è stato steso all’imbocco sud della strada per impedire l’accesso ai non addetti ai lavori.

La perdita di gas, in sé, non ha mai destato preoccupazione, a parte tra i residenti e le attività della zona, ma l’intervento ha avuto un’inaspettata appendice visto che durante le operazioni, come in un effetto-domino, è emerso un altro problema. A far preoccupare, stavolta seriamente, è una gronda del teatro in quanto agli occhi di tecnici e soccorritori è apparsa in condizioni precarie e pericolanti. A quel punto è stato necessario procedere con una serie di verifiche, che hanno visto accorrere sul posto anche il personale dell’ufficio tecnico del Comune, fino alla decisione di prolungare la chiusura della strada per scongiurare eventuali incidenti a tutela dell’incolumità pubblica. "Nell’immediato – spiega l’assessore ai lavori pubblici e alle manutenzioni Matteo Marcucci – sono state messe in atto le prime procedure d’emergenza finalizzate alla messa in sicurezza, che scatterà nella giornata di oggi una volta terminate le verifiche. Nei prossimi giorni sarà invece necessario sostituire la gronda pericolante, pertanto allo stato attuale non possiamo ancora stabilire per quanto tempo via dei Piastroni dovrà restare chiusa".

Daniele Masseglia