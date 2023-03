Fuga dei conducenti In 48 ore due casi di scontri stradali risolti dalla municipale

In 48 ore la polizia municipale identifica i responsabili in fuga di due incidenti stradali grazie alla videosorveglianza e al fiuto di un vigile. Nel primo caso il sinistro è accaduto alle 3 in via Colombo angolo Sant’Elme dove una Smart ha perso il controllo ed è finita contro un palo della segnaletica, abbattendolo e danneggiando uno specchio parabolico. Nell’urto è stato piegato anche un palo di supporto della linea elettrica. Il conducente si è allontanato ma è rimasta a terra la targa anteriore dell’auto che è servita alla municipale per risalire all’intestataria, una 80enne della provincia di La Spezia. Ma le immagini della videosorveglianza hanno evidenziato una realtà diversa: alla guida c’era un uomo, il figlio della proprietaria, un 50enne residente ad Arcola che, convocato al comando, ha ammesso le proprie responsabilità. Per lui, oltre alle sanzioni pecuniarie e alla decurtazione di 9 punti dalla patente per omesso controllo del veicolo e per essersi allontanato dal luogo del sinistro senza la necessaria segnalazione, anche l’addebito dei costi per i danni.

L’altro episodio ha avuto conseguenze più gravi ed è avvenuto sul viale Italico al semaforo con via Padre Ignazio da Carrara: alle 9.30 di lunedì un’auto che transitava in direzione Viareggio ha svoltato a sinistra senza dare la precedenza a un ciclista amatoriale che stava sopraggiungendo in senso opposto. Nell’impatto il 70enne di Camaiore ha riportato la lussazione dell’anca e, soccorso dal 118, è stato trasportato all’ospedale. L’auto, a detta di alcuni testimoni, si è soffermata per poi ripartire. Subito avviate le ricerche della municipale: la video sorveglianza privata di uno stabilimento balneare ha immortalato la dinamica del sinistro inchiodando un 50enne di Anzio che è stato denunciato, per tramite della polizia locale di Roma Capitale, all’autorità giudiziaria per i reati di fuga e omissione di soccorso. Ancora una volta il sistema della video sorveglianza cittadina ha fatto la differenza insieme al la competenza della polizia municipale in particolare quella dell’assistente scelto Franco Petroni al quale sia il sindaco Bruno Murzi che il comandante Andrea D’Uva rivolgono un plauso".

Francesca Navari