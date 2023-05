Frido e Leone in eterno Inaugurato il busto

La maestria e l’amicizia tra due celebri artisti quali il ceramista Frido Graziani e lo scultore Leone Tommasi da oggi e per sempre restano indissolubilmente legate grazie al busto di Frido inaugurato in via San Francesco. Una location non casuale visto che a pochi passi dall’opera, realizzata dallo stesso Tommasi negli anni ’40, si trovano gli studi dei due artisti, rafforzando così la memoria e il loro insegnamento. Lo scoprimento del bronzo, riprodotto magistralmente dalla fonderia “Mariani“ con un Frido 30enne, ha visto partecipare una gran folla, a partire dalle famiglie Graziani-Castagnini, incluso l’artista Matteo Castagnini, nipote di Frido, e Tommasi. E poi tanti amici di Frido, il critico d’arte Lodovico Gierut fino alla lettura di poesie e riflessioni sul mondo dell’artigianato artistico a cura di Walter Bandelloni e l’intervento del titolare della “Mariani“ Adolfo Agolini, il quale ha ricordato con affetto i modelliati fusi dalla fonderia e ancora oggi collocati in tutto il mondo.