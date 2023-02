Frediani, ingresso in sicurezza

Con l’installazione della recinzione all’ingresso per disabili, posto sul lato posteriore della sede del municipio, viene definitivamente separato tale ingresso dalla zona di ricreazione per gli alunni della scuola Frediani.

Entrambi gli spazi adesso sono indipendenti e con un proprio cancello, in questo modo anche le insegnanti non dovranno più vigilare su eventuali aperture indesiderate. "Abbiamo risolto una questione annosa – evidenzia l’assessore alla pubblica istruzione Valentina Mozzoni – dovendo contemperare esigenze di pari dignità, dal un lato l’integrazione scolastica e, dall’altro, le pari opportunità sul luogo di lavoro. Devo ringraziare il funzionario responsabile dell’edilizia scolastica, ingegner Orsini e i suoi preziosi collaboratori, per aver cercato in ogni modo, durante questi mesi, di rendere sempre più accogliente l’ambiente scolastico, contemperando le urgenze con le poche risorse disponibili e mettendo sempre al primo posto le necessità delle categorie più deboli. La comunione di intenti – prosegue l’assessore – ci ha fatto lavorare serenamente e nell’esclusivo interesse della comunità".