Fratelli d’Italia Sos sicurezza, a breve un incontro pubblico

Fratelli d’Italia si prepara a organizzare un convegno sulla sicurezza. Ad annunciarlo e il coordinatore e consigliere comunale Marco Dondolini. "Un evento aperto al pubblico in cui interverranno politici ed esperti – spiega –; dopo il convegno sul porto e la nautica, stavolta affronteremo questo grande e importante argomento e cercheremo di creare un nuovo ’tavolo di confronto’ a cui tutti i cittadini saranno invitati a partecipare e intervenire". Non è il primo passo che Fdi compie per chiedere maggiore sicurezza: è stato attivato uno sportello di ascolto aperto ogni venerdì mattina dalle 10 alle 12 nella sede in via Leonardo da Vinci 292 per raccogliere le segnalazioni dei cittadini e ultimamente abbiamo stilato un vademecum con tutte le truffe più frequenti per mettere in guardia le persone. E a seguire è stato organizzato un incontro col prefetto di Lucca Francesco Esposito per chiedere rinforzi per le forze dell’ordine impegnate sul territorio versiliese.