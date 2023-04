Fratelli d’Italia si presenta I candidati al consiglio In lista anche Di Fiorino

Le voci circolavano da tempo, trovando ora piena conferma. Il primario di psichiatria dell’ospedale “Versilia“ Mario Di Fiorino, in pensione a fine maggio, correrà per un posto da consigliere comunale nelle file di Fratelli d’Italia. Tutto ufficializzato dalla lista – l’altra è Amo Pietrasanta – che sosterrà il candidato Massimiliano Simoni (nella foto). Il partito nel frattempo si ritroverà a cena sabato a Strettoia alla presenza degli onorevoli Giovanni Donzelli e Riccardo Zucconi e il consigliere regionale Vittorio Fantozzi, mentre al mattino il senatore Adolfo Urso sarà in città per presentare i progetti a tutela del made in Italy.

"Una lista forte – dice Simoni – equilibrata, coesa e di esperienza pronta da subito a governare la nostra splendida Pietrasanta". Il capolista della compagine (età media 52 anni) è Marco Marchi, “veterano” della destra avendo ricoperto il ruolo di vice sindaco, assessore, consigliere e presidente Ersu. A seguire i consiglieri comunali Giulio Battaglini (capogruppo) e Michele Balderi, l’ex membro del Cda di Gaia Enrico Cosci, Di Fiorino, Grazia Cornacchia (la più giovane con i suoi 33 anni), Enrico Gabrielli, Albert Alexandru, Naghy Kamal, Stefania Bertagna, Michela Bigicchi , Daniele Freddolini, Chiara Giannelli (membro del Consiglio di gestione della Versiliana), Simona Mori, Stefano Moschetti e Ilaria Vezzoni.

Daniele Masseglia